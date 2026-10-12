Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100-Entwicklung

12.10.26 15:57 Uhr

Der FTSE 100 entwickelt sich heute positiv.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,69 Prozent höher bei 10.624,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,181 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10.551,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.552,05 Punkten am Vortag.

Bei 10.549,64 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.649,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.650,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 10.497,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 9.427,47 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,77 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell ConvaTec (+ 4,09 Prozent auf 2,29 GBP), Sage (+ 2,52 Prozent auf 10,99 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,41 Prozent auf 126,78 GBP), BAE Systems (+ 1,96 Prozent auf 18,97 GBP) und Standard Chartered (+ 1,75 Prozent auf 21,56 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Informa (-1,63 Prozent auf 8,81 GBP), Vodafone Group (-1,31 Prozent auf 1,17 GBP), Barratt Developments (-1,14 Prozent auf 2,87 GBP), WPP 2012 (-0,78 Prozent auf 3,83 GBP) und Next (-0,68 Prozent auf 146,00 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 28.871.055 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 282,874 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net