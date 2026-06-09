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Börse London: So steht der FTSE 100 mittags

15.06.26 12:25 Uhr
Börse London: So steht der FTSE 100 mittags | finanzen.net

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am Montag.

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FTSE 100
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent höher bei 10.485,60 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,001 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10.471,37 Punkten, nach 10.471,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.471,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.570,09 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.195,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 10.261,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der FTSE 100 auf 8.850,63 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,37 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,35 Prozent auf 32,23 GBP), Antofagasta (+ 6,11 Prozent auf 42,91 GBP), Halma (+ 5,59 Prozent auf 41,16 GBP), Rolls-Royce (+ 4,52 Prozent auf 13,67 GBP) und Weir Group (+ 4,02 Prozent auf 24,17 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,39 Prozent auf 30,79 GBP), BP (-3,44 Prozent auf 5,16 GBP), BT Group (-2,67 Prozent auf 2,04 GBP), Vodafone Group (-2,51 Prozent auf 1,13 GBP) und Centrica (-2,23 Prozent auf 1,82 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 26.383.877 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,345 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 7,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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