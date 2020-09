Börse London verhandelt exklusiv mit Euronext über Borsa Italiana

Von Matteo Castia

BARCELONA (Dow Jones)--Der Betreiber der Londoner Börse verhandelt nach eigenen Angaben exklusiv mit der Mehrländerbörse Euronext über die zum Verkauf gestellte Mailänder Börse. Damit ist die ebenfalls interessierte Deutsche Börse AG zunächst aus dem Rennen.

Die London Stock Exchange Group erklärte, sie habe Vorschläge von mehreren Parteien für den elektronischen Festzinshandelsmarkt MTS und die Borsa Italiana bekommen und geprüft.

In einer separaten Mittelung von Euronext heißt es, sie führe die exklusiven Gespräche mit der LSE zusammen mit CDP Equity, einer Tochter der italienischen Investmentbank Cassa Depositi e Prestiti, und der italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo.

"Italien würde durch die Borsa Italiana zum größten Ertragsbringer der erweiterten Euronext-Gruppe werden", erklärte Euronext.

An der Mailänder Börse sind auch die Börsenbetreiber in Frankfurt und Zürich interessiert. Die Deutsche Börse bestätigte am vergangenen Freitag, ein unverbindliches Gebot für die Borsa Italiana abgegeben zu haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2020 03:02 ET (07:02 GMT)

Werbung