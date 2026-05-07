Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Marktbericht

Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2,35 Prozent stärker bei 29.234,99 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,715 Prozent auf 28.768,12 Punkte an der Kurstafel, nach 28.563,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29.234,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.751,22 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 5,42 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 08.04.2026, mit 24.903,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.075,77 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 20.063,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 15,98 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 29.234,99 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 15,49 Prozent auf 746,81 USD), Intel (+ 13,96 Prozent auf 124,92 USD), Monster Beverage (+ 13,58 Prozent auf 86,29 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,44 Prozent auf 455,19 USD) und QUALCOMM (+ 8,17 Prozent auf 219,09 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-12,70 Prozent auf 1.632,52 USD), CoStar Group (-6,32 Prozent auf 32,77 USD), AppLovin (-6,08 Prozent auf 468,55 USD), Axon Enterprise (-5,47 Prozent auf 403,54 USD) und Charter A (-3,36 Prozent auf 154,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 55.182.860 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net