Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 schloss den Mittwochshandel mit Gewinnen ab.

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 0,42 Prozent auf 27.116,26 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,650 Prozent stärker bei 27.177,41 Punkten, nach 27.001,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26.848,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.236,12 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.187,55 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 29.490,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der NASDAQ 100 24.503,10 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,58 Prozent zu Buche. 31.361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 10,55 Prozent auf 341,93 USD), CrowdStrike (+ 7,95 Prozent auf 237,03 USD), Take Two (+ 6,22 Prozent auf 216,61 USD), Fortinet (+ 5,87 Prozent auf 131,81 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,31 Prozent auf 530,14 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,40 Prozent auf 90,32 USD), Moderna (-4,84 Prozent auf 196,79 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,54 Prozent auf 149,40 USD), CoreWeave (-4,13 Prozent auf 47,83 USD) und QUALCOMM (-4,12 Prozent auf 159,81 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 74.134.232 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,06 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net