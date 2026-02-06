Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch am ersten Tag der Woche aufwärts.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 23.052,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,343 Prozent tiefer bei 22.952,24 Punkten in den Handel, nach 23.031,21 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.109,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22.878,37 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23.671,35 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.004,54 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.523,40 Punkten.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,786 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.461,14 Punkten markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 13,38 Prozent auf 27,28 USD), Nexstar Media Group (+ 11,28 Prozent auf 246,24 USD), Oracle (+ 9,21 Prozent auf 155,98 USD), Park-Ohio (+ 5,25 Prozent auf 26,25 USD) und Geospace Technologies (+ 4,75 Prozent auf 10,59 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-11,48 Prozent auf 17,43 USD), Nissan Motor (-7,41 Prozent auf 2,50 USD), Intel (-4,96 Prozent auf 48,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,55 Prozent auf 128,79 USD) und Cerus (-3,18 Prozent auf 2,13 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7.508.548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 10,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AXT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AXT News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com