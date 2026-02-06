Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen

Index im Fokus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 23.052,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,343 Prozent tiefer bei 22.952,24 Punkten in den Handel, nach 23.031,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.109,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22.878,37 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23.671,35 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.004,54 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.523,40 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,786 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.461,14 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 13,38 Prozent auf 27,28 USD), Nexstar Media Group (+ 11,28 Prozent auf 246,24 USD), Oracle (+ 9,21 Prozent auf 155,98 USD), Park-Ohio (+ 5,25 Prozent auf 26,25 USD) und Geospace Technologies (+ 4,75 Prozent auf 10,59 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-11,48 Prozent auf 17,43 USD), Nissan Motor (-7,41 Prozent auf 2,50 USD), Intel (-4,96 Prozent auf 48,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,55 Prozent auf 128,79 USD) und Cerus (-3,18 Prozent auf 2,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7.508.548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 10,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

