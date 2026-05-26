Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

NASDAQ-Handel im Fokus

Für den NASDAQ 100 geht es am Donnerstag aufwärts.

Um 17:57 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,55 Prozent auf 29.380,04 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 2,13 Prozent höher bei 29.843,89 Punkten, nach 29.220,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29.000,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.843,89 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 3,77 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29.481,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.162,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22.237,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,56 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 15,57 Prozent auf 2.212,58 USD), Micron Technology (+ 13,53 Prozent auf 1.190,40 USD), Applied Materials (+ 7,54 Prozent auf 633,37 USD), Teradyne (+ 5,94 Prozent auf 452,56 USD) und Western Digital (+ 5,80 Prozent auf 681,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7,22 Prozent auf 87,33 USD), Rocket Lab (-5,78 Prozent auf 80,47 USD), Palantir (-5,29 Prozent auf 107,50 USD), Apple (-4,87 Prozent auf 278,82 USD) und AppLovin (-4,61 Prozent auf 443,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12.810.268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,263 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,97 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net