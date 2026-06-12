Börse New York: Das macht der S&P 500 aktuell

Index im Fokus

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Im S&P 500 geht es im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,79 Prozent aufwärts auf 7.564,16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,463 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 1,36 Prozent höher bei 7.532,59 Punkten, nach 7.431,46 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7.577,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.516,75 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.408,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 6.632,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der S&P 500 bei 5.976,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,29 Prozent nach oben. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Western Digital (+ 14,61 Prozent auf 645,19 USD), DoorDash (+ 10,56 Prozent auf 166,48 USD), Micron Technology (+ 9,69 Prozent auf 1.076,68 USD), Coinbase (+ 7,65 Prozent auf 172,00 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,45 Prozent auf 549,70 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Fox (-17,59 Prozent auf 54,27 USD), Fox (-16,24 Prozent auf 49,35 USD), Fiserv (-10,12 Prozent auf 48,34 USD), Incyte (-6,40 Prozent auf 101,58 USD) und Leidos (-5,54 Prozent auf 115,39 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17.622.628 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net