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Index-Performance im Fokus

Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag in der Verlustzone

Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag in der Verlustzone

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
241.00 EUR 1.95 EUR 0.82 %
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Apple Inc.
311.90 EUR -1.05 EUR -0.34 %
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Caterpillar Inc.
519.80 EUR -14.00 EUR -2.62 %
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Coca-Cola Co.
86.72 EUR 1.36 EUR 1.59 %
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Merck Co.
133.08 EUR 1.94 EUR 1.48 %
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Microsoft Corp.
475.25 EUR -11.80 EUR -2.42 %
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Nike Inc.
34.50 EUR -1.36 EUR -3.79 %
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NVIDIA Corp.
150.98 EUR -8.38 EUR -5.26 %
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Procter & Gamble Co.
152.00 EUR 1.94 EUR 1.29 %
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Salesforce
190.52 EUR -1.46 EUR -0.76 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
349.50 EUR -2.00 EUR -0.57 %
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UnitedHealth Inc.
357.40 EUR 2.20 EUR 0.62 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,097.54 USD -292.21 USD -0.56 %
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Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,72 Prozent leichter bei 52.012,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,911 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,43 Prozent leichter bei 51.643,01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52.389,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.291,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.977,08 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 51.654,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53.975,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47.368,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,50 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Travelers (+ 1,14 Prozent auf 399,72 USD), UnitedHealth (+ 0,70 Prozent auf 400,41 USD), Amazon (+ 0,68 Prozent auf 268,75 USD), Procter Gamble (+ 0,49 Prozent auf 169,15 USD) und Coca-Cola (+ 0,42 Prozent auf 96,43 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-6,01 Prozent auf 167,94 USD), Caterpillar (-3,77 Prozent auf 576,29 USD), Nike (-3,13 Prozent auf 38,63 USD), Merck (-1,90 Prozent auf 145,93 USD) und Salesforce (-1,36 Prozent auf 212,01 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.701.376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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