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Dow Jones im Fokus

Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag schwächer

Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag schwächer

Der Dow Jones gibt am Mittwochmittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
297.45 EUR -0.40 EUR -0.13 %
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Salesforce
165.72 EUR 4.20 EUR 2.60 %
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Sherwin-Williams Co.
299.40 EUR 12.40 EUR 4.32 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
342.20 EUR 0.60 EUR 0.18 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,631.84 USD -1,115.48 USD -2.11 %
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Um 17:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,65 Prozent tiefer bei 51.877,59 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 23,846 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,482 Prozent auf 52.492,88 Punkte an der Kurstafel, nach 52.747,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52.674,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51.855,80 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,567 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 52.182,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der Dow Jones mit 48.861,81 Punkten berechnet. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 44.632,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53.289,30 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 3,52 Prozent auf 187,88 USD), Chevron (+ 2,56 Prozent auf 192,38 USD), Coca-Cola (+ 2,45 Prozent auf 90,43 USD), Visa (+ 1,51 Prozent auf 372,13 USD) und Johnson Johnson (+ 0,64 Prozent auf 268,43 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-6,35 Prozent auf 787,44 USD), Goldman Sachs (-4,80 Prozent auf 983,78 USD), Boeing (-4,69 Prozent auf 211,16 USD), Sherwin-Williams (-3,17 Prozent auf 343,04 USD) und NVIDIA (-2,63 Prozent auf 191,83 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.579.113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,343 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG