Börse New York: Dow Jones am Montagnachmittag in Rot

Dow Jones-Entwicklung

Kaum bewegt zeigt sich der Dow Jones derzeit.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0,19 Prozent auf 49.353,33 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,359 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1,33 Prozent tiefer bei 48.788,81 Punkten, nach 49.447,43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.489,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 49.245,60 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der Dow Jones noch bei 45.577,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 48.488,59 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 39.142,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,01 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,66 Prozent auf 186,98 USD), Cisco (+ 2,12 Prozent auf 88,08 USD), JPMorgan Chase (+ 1,59 Prozent auf 315,21 USD), Travelers (+ 1,02 Prozent auf 303,89 USD) und Goldman Sachs (+ 0,93 Prozent auf 934,54 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Procter Gamble (-1,83 Prozent auf 144,24 USD), 3M (-1,82 Prozent auf 151,73 USD), Honeywell (-1,77 Prozent auf 229,43 USD), Amazon (-1,30 Prozent auf 247,30 USD) und Visa (-1,24 Prozent auf 313,10 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13.967.762 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,167 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net