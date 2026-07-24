Börse New York: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen

Marktbericht

24.07.26 20:02 Uhr

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 51.978,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,377 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 51.755,54 Punkte an der Kurstafel, nach 51.711,65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.682,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52.118,19 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,337 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.848,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, stand der Dow Jones bei 49.230,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.693,91 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,43 Prozent. 53.289,30 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 4,13 Prozent auf 215,19 USD), Salesforce (+ 3,76 Prozent auf 162,83 USD), Apple (+ 3,48 Prozent auf 332,87 USD), Travelers (+ 2,63 Prozent auf 386,27 USD) und Walt Disney (+ 2,61 Prozent auf 95,25 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil American Express (-4,99 Prozent auf 323,83 USD), UnitedHealth (-0,74 Prozent auf 420,44 USD), Goldman Sachs (-0,62 Prozent auf 1.068,03 USD), Amazon (-0,35 Prozent auf 232,85 USD) und Caterpillar (-0,17 Prozent auf 893,03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.328.947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,508 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Salesforce-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 3,88 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net