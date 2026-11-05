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Dow Jones-Performance

Börse New York: Dow Jones-Anleger ergreifen die Flucht

Börse New York: Dow Jones-Anleger ergreifen die Flucht

Anleger in New York ergreifen heute die Flucht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
500.20 EUR -22.80 EUR -4.36 %
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Chevron Corp.
192.20 EUR -0.02 EUR -0.01 %
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Cisco Inc.
85.00 EUR -6.83 EUR -7.44 %
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Coca-Cola Co.
85.12 EUR -0.74 EUR -0.86 %
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Goldman Sachs
806.80 EUR -22.40 EUR -2.70 %
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Home Depot
309.35 EUR 14.00 EUR 4.74 %
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Honeywell Technologies
202.90 EUR 3.10 EUR 1.55 %
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Microsoft Corp.
480.40 EUR -13.60 EUR -2.75 %
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Nike Inc.
34.84 EUR -1.31 EUR -3.62 %
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NVIDIA Corp.
163.70 EUR -14.20 EUR -7.98 %
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Procter & Gamble Co.
149.14 EUR -0.12 EUR -0.08 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
363.60 EUR 2.50 EUR 0.69 %
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Walmart
115.16 EUR -0.66 EUR -0.57 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,805.35 USD -1,550.77 USD -2.91 %
News | Analysen

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 3,04 Prozent tiefer bei 51.732,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25,016 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,77 Prozent auf 52.410,23 Punkte an der Kurstafel, nach 53.356,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.593,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 53.710,61 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,530 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51.267,90 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 54.349,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47.311,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,92 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 0,67 Prozent auf 314,10 EUR), Walmart (-0,14 Prozent auf 128,99 USD), Chevron (-0,16 Prozent auf 216,61 USD), Coca-Cola (-0,30 Prozent auf 95,51 USD) und Procter Gamble (-0,39 Prozent auf 166,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-8,71 Prozent auf 182,71 USD), Cisco (-7,34 Prozent auf 96,01 USD), Goldman Sachs (-6,57 Prozent auf 867,04 USD), Honeywell Technologies (-5,37 Prozent auf 216,19 USD) und Caterpillar (-5,32 Prozent auf 559,82 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30.599.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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