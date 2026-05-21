Börse New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Dow Jones-Performance im Blick

Der Dow Jones verbuchte heute Zuwächse.

Der Dow Jones legte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,55 Prozent auf 50.285,66 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,393 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,32 Prozent schwächer bei 49.348,83 Punkten in den Handel, nach 50.009,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 50.381,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49.697,47 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1,63 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der Dow Jones mit 49.149,38 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der Dow Jones bei 49.625,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41.860,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.512,79 Punkten. 45.057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 12,43 Prozent auf 252,97 USD), Cisco (+ 3,37 Prozent auf 118,20 USD), Honeywell (+ 2,95 Prozent auf 223,80 USD), Merck (+ 2,55 Prozent auf 115,88 USD) und Amgen (+ 1,76 Prozent auf 337,42 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walmart (-7,27 Prozent auf 121,34 USD), Salesforce (-2,10 Prozent auf 176,31 USD), NVIDIA (-1,77 Prozent auf 219,51 USD), Boeing (-1,17 Prozent auf 219,61 USD) und Caterpillar (-0,76 Prozent auf 865,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49.384.056 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,598 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net