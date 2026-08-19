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Börse New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Börse New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Donnerstagmorgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Dow Jones 30 Industrial
53,050.54 USD -412.51 USD -0.77 %
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Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,60 Prozent auf 53.140,56 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,532 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,001 Prozent fester bei 53.463,47 Punkten in den Handel, nach 53.463,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 53.381,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52.995,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,974 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 51.839,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50.009,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.938,31 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,83 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,02 Prozent auf 207,85 USD), Walt Disney (+ 0,96 Prozent auf 107,96 USD), NVIDIA (+ 0,81 Prozent auf 219,32 USD), McDonalds (+ 0,78 Prozent auf 269,54 USD) und Apple (+ 0,42 Prozent auf 318,18 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walmart (-8,60 Prozent auf 104,47 USD), Home Depot (-3,61 Prozent auf 285,70 EUR), Sherwin-Williams (-2,92 Prozent auf 343,27 USD), American Express (-2,12 Prozent auf 332,70 USD) und Merck (-1,93 Prozent auf 149,27 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6.900.433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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