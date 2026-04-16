Börse New York: Dow Jones legt zu

Dow Jones-Performance

Der Dow Jones befindet sich aktuell im Aufwind.

Um 17:57 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 2,24 Prozent auf 49.665,16 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,989 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,043 Prozent auf 48.557,82 Punkte an der Kurstafel, nach 48.578,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 49.665,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48.788,81 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 4,08 Prozent nach oben. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 46.993,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.359,33 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 39.142,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,65 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 4,33 Prozent auf 347,76 USD), American Express (+ 3,84 Prozent auf 338,27 USD), 3M (+ 3,30 Prozent auf 155,52 USD), Boeing (+ 3,28 Prozent auf 226,06 USD) und Apple (+ 3,13 Prozent auf 271,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Chevron (-4,04 Prozent auf 180,54 USD), Verizon (-0,30 Prozent auf 46,64 USD), Johnson Johnson (-0,03 Prozent auf 234,46 USD), Walmart (+ 0,26 Prozent auf 125,14 USD) und IBM (+ 0,60 Prozent auf 252,50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18.154.693 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net