Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones machte letztendlich einen Satz nach oben.

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 3,01 Prozent höher bei 49.595,31 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,168 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1,92 Prozent höher bei 49.071,82 Punkten, nach 48.147,33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.810,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 49.033,31 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der Dow Jones noch bei 52.215,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 53.277,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46.245,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,51 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Caterpillar (+ 7,17 Prozent auf 547,04 USD), Cisco (+ 6,80 Prozent auf 96,80 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,88 Prozent auf 279,53 USD) und Honeywell Technologies (+ 4,39 Prozent auf 221,97 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Coca-Cola (-1,14 Prozent auf 95,88 USD), UnitedHealth (-1,11 Prozent auf 336,08 USD), Chevron (-1,06 Prozent auf 206,17 USD), Johnson Johnson (-0,16 Prozent auf 270,05 USD) und Procter Gamble (+ 0,14 Prozent auf 169,60 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 191.441.158 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,524 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net