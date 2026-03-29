Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung

Der Dow Jones gewinnt derzeit an Wert.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,35 Prozent stärker bei 45.323,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,541 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,63 Prozent höher bei 45.904,25 Punkten in den Handel, nach 45.166,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 45.239,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45.625,76 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48.977,92 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 48.367,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41.583,90 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,32 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.063,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,97 Prozent auf 184,63 USD), American Express (+ 2,51 Prozent auf 299,62 USD), Walt Disney (+ 2,27 Prozent auf 94,52 USD), Travelers (+ 2,16 Prozent auf 291,42 USD) und Coca-Cola (+ 1,59 Prozent auf 76,91 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-3,81 Prozent auf 668,93 USD), Cisco (-3,13 Prozent auf 77,42 USD), Merck (-1,46 Prozent auf 117,88 USD), Apple (-0,76 Prozent auf 246,91 USD) und NVIDIA (-0,72 Prozent auf 166,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21.530.411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net