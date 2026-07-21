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Dow Jones-Marktbericht

Börse New York: Dow Jones notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse New York: Dow Jones notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Kaum bewegt zeigte sich der Dow Jones schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
300.00 EUR -5.75 EUR -1.88 %
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Boeing Co.
182.04 EUR 2.04 EUR 1.13 %
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168.28 EUR 2.00 EUR 1.20 %
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Goldman Sachs
963.20 EUR 30.00 EUR 3.21 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
180.16 EUR -5.34 EUR -2.88 %
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Johnson & Johnson
223.60 EUR 6.85 EUR 3.16 %
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Microsoft Corp.
340.80 EUR -8.70 EUR -2.49 %
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Nike Inc.
36.96 EUR -0.76 EUR -2.00 %
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NVIDIA Corp.
186.24 EUR 4.88 EUR 2.69 %
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Salesforce
145.00 EUR -4.00 EUR -2.68 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
322.20 EUR -0.70 EUR -0.22 %
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UnitedHealth Inc.
384.00 EUR 3.20 EUR 0.84 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,218.58 USD -6.06 USD -0.01 %
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Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 52.218,58 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,336 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,589 Prozent tiefer bei 51.916,79 Punkten, nach 52.224,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.511,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.148,87 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,123 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 51.712,71 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Stand von 49.490,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.502,44 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,93 Prozent zu Buche. Bei 53.289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,30 Prozent auf 212,06 USD), Johnson Johnson (+ 2,00 Prozent auf 255,63 USD), Boeing (+ 1,88 Prozent auf 208,65 USD), Goldman Sachs (+ 1,16 Prozent auf 1.098,20 USD) und Chevron (+ 1,00 Prozent auf 192,98 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-4,15 Prozent auf 163,00 USD), IBM (-2,25 Prozent auf 205,77 USD), Microsoft (-1,86 Prozent auf 390,34 USD), Nike (-1,75 Prozent auf 42,21 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,24 Prozent auf 341,91 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32.930.067 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,311 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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14:31 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG