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Dow Jones-Kursverlauf

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Der Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
289.05 EUR -5.35 EUR -1.82 %
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Amazon
224.70 EUR -9.10 EUR -3.89 %
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Amgen Inc.
396.80 EUR 6.70 EUR 1.72 %
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Caterpillar Inc.
621.60 EUR -37.80 EUR -5.73 %
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Cisco Inc.
93.31 EUR -1.89 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
Home Depot
278.40 EUR 1.25 EUR 0.45 %
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Johnson & Johnson
233.15 EUR 4.40 EUR 1.92 %
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Microsoft Corp.
469.10 EUR -3.90 EUR -0.82 %
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Nike Inc.
34.12 EUR 0.54 EUR 1.61 %
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NVIDIA Corp.
190.50 EUR -6.32 EUR -3.21 %
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Procter & Gamble Co.
148.48 EUR 8.16 EUR 5.82 %
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Salesforce
223.40 EUR 8.85 EUR 4.12 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
350.90 EUR -5.00 EUR -1.40 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,844.25 USD -11.84 USD -0.02 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,08 Prozent tiefer bei 52.814,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,115 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,385 Prozent auf 52.652,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52.856,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52.816,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52.508,38 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.863,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52.218,58 Punkte. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 22.10.2025, mit 46.590,41 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 6,06 Prozent auf 166,34 USD), Home Depot (+ 3,57 Prozent auf 289,95 EUR), Johnson Johnson (+ 3,03 Prozent auf 265,58 USD), Salesforce (+ 2,84 Prozent auf 248,65 USD) und Amgen (+ 2,38 Prozent auf 448,78 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-5,67 Prozent auf 698,24 USD), Amazon (-4,00 Prozent auf 251,88 USD), NVIDIA (-3,96 Prozent auf 213,18 USD), Cisco (-3,11 Prozent auf 103,92 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2,25 Prozent auf 323,49 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8.922.566 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,642 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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