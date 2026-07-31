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Kursentwicklung

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester

Am Montag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
325.15 EUR 15.15 EUR 4.89 %
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248.15 EUR 11.85 EUR 5.01 %
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Johnson & Johnson
220.90 EUR -2.40 EUR -1.07 %
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Merck Co.
114.18 EUR 0.48 EUR 0.42 %
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Microsoft Corp.
422.70 EUR 18.25 EUR 4.51 %
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36.86 EUR 0.73 EUR 2.02 %
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NVIDIA Corp.
179.64 EUR 4.64 EUR 2.65 %
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UnitedHealth Inc.
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,010.71 USD 525.68 USD 1 %
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Am Montag tendiert der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 1,01 Prozent höher bei 53.016,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,466 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,476 Prozent auf 52.235,03 Punkte an der Kurstafel, nach 52.485,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 52.759,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53.224,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 52.900,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Wert von 49.499,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 43.588,58 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,58 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 5,22 Prozent auf 285,76 USD), Microsoft (+ 4,99 Prozent auf 487,90 USD), Boeing (+ 4,92 Prozent auf 226,77 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,91 Prozent auf 374,15 USD) und NVIDIA (+ 2,96 Prozent auf 206,69 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-2,08 Prozent auf 127,49 USD), Apple (-1,81 Prozent auf 303,31 USD), Amgen (-1,47 Prozent auf 379,51 USD), Johnson Johnson (-1,31 Prozent auf 253,00 USD) und Chevron (-1,12 Prozent auf 194,62 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.408.712 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,215 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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