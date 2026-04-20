Börse New York: Dow Jones verbucht mittags Abschläge

Marktbericht

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 49.360,44 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,291 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,041 Prozent auf 49.422,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49.442,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49.308,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49.848,69 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 45.577,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wurde der Dow Jones auf 49.077,23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 38.170,41 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,02 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 7,46 Prozent auf 347,60 USD), Salesforce (+ 1,86 Prozent auf 189,74 USD), Microsoft (+ 1,68 Prozent auf 425,10 USD), Amazon (+ 1,57 Prozent auf 252,18 USD) und Caterpillar (+ 1,29 Prozent auf 808,70 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Merck (-3,99 Prozent auf 112,43 USD), Honeywell (-3,55 Prozent auf 221,59 USD), Johnson Johnson (-2,14 Prozent auf 225,76 USD), Apple (-2,03 Prozent auf 267,50 USD) und 3M (-1,86 Prozent auf 148,59 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8.490.166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net