NYSE-Handel im Fokus

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel schlussendlich 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,890 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,24 Prozent auf 51.386,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50.759,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.029,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50.637,70 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 3,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der Dow Jones bei 52.002,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53.343,40 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 46.091,74 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,75 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 4,63 Prozent auf 122,36 USD), Amazon (+ 3,82 Prozent auf 267,74 USD), Cisco (+ 2,18 Prozent auf 97,18 USD), Honeywell Technologies (+ 1,71 Prozent auf 222,70 USD) und Nike (+ 1,28 Prozent auf 36,31 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-10,21 Prozent auf 349,91 USD), Chevron (-4,74 Prozent auf 205,88 USD), Merck (-3,90 Prozent auf 137,78 USD), Amgen (-3,07 Prozent auf 443,89 USD) und NVIDIA (-2,89 Prozent auf 150,96 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 74.134.232 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net