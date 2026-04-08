Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag fester

Dow Jones im Blick

Der Dow Jones befindet sich derzeit im Aufwind.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,30 Prozent stärker bei 48.055,45 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 17,908 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46.978,17 Zählern und damit 1,94 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (47.909,92 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 47.690,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48.060,60 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 3,41 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, stand der Dow Jones bei 47.740,80 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 49.504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40.608,45 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,676 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50.512,79 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 4,75 Prozent auf 231,76 USD), Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 785,75 USD), Amgen (+ 1,60 Prozent auf 355,40 USD), Walmart (+ 1,17 Prozent auf 128,75 USD) und Travelers (+ 0,78 Prozent auf 303,94 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-4,26 Prozent auf 168,86 USD), IBM (-2,49 Prozent auf 235,72 USD), Microsoft (-1,37 Prozent auf 369,20 USD), Verizon (-1,25 Prozent auf 47,44 USD) und Visa (-0,97 Prozent auf 305,96 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9.229.482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net