Dow Jones im Blick

Der Dow Jones verbucht am Mittag Zuwächse.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1,17 Prozent aufwärts auf 50.770,48 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,252 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,42 Prozent auf 49.469,86 Punkte an der Kurstafel, nach 50.182,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50.830,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50.398,29 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 3,11 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52.377,57 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 53.569,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 47.427,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,94 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3,78 Prozent auf 253,67 USD), Caterpillar (+ 3,40 Prozent auf 562,18 USD), JPMorgan Chase (+ 2,37 Prozent auf 324,25 USD), Cisco (+ 2,23 Prozent auf 96,30 USD) und Goldman Sachs (+ 1,82 Prozent auf 815,57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-0,48 Prozent auf 148,58 USD), McDonalds (-0,45 Prozent auf 282,23 USD), Procter Gamble (-0,42 Prozent auf 172,50 USD), Travelers (-0,24 Prozent auf 405,87 USD) und Coca-Cola (-0,20 Prozent auf 97,39 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.023.153 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net