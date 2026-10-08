Börse New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Dow Jones-Performance im Fokus

08.10.26 22:32 Uhr

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones am Donnerstagabend.

Letztendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 51.231,64 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,311 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,443 Prozent höher bei 51.406,44 Punkten, nach 51.179,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51.245,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50.939,00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,063 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.786,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52.348,39 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 46.601,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 3,12 Prozent auf 211,55 USD), IBM (+ 2,77 Prozent auf 226,61 USD), Travelers (+ 2,68 Prozent auf 370,27 USD), McDonalds (+ 2,61 Prozent auf 236,90 USD) und Coca-Cola (+ 2,27 Prozent auf 87,77 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,94 Prozent auf 230,48 USD), Amazon (-2,25 Prozent auf 254,06 USD), Caterpillar (-2,17 Prozent auf 796,18 USD), Cisco (-2,13 Prozent auf 114,89 USD) und Amgen (-1,37 Prozent auf 407,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 29.184.971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net