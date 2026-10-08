Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Performance im Fokus

Börse New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Börse New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones am Donnerstagabend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
227.35 EUR -4.30 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
372.25 EUR 1.25 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
725.00 EUR 1.40 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Chevron Corp.
188.52 EUR 5.04 EUR 2.75 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
102.70 EUR -2.56 EUR -2.43 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
78.40 EUR 1.70 EUR 2.22 %
Charts | News | Analysen
IBM Corp. (International Business Machines)
199.94 EUR 3.26 EUR 1.66 %
Charts | News | Analysen
McDonald's Corp.
211.20 EUR 5.20 EUR 2.52 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
31.05 EUR 0.45 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
205.55 EUR -6.15 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
134.24 EUR 1.12 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
320.10 EUR -0.80 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,231.64 USD 51.77 USD 0.1 %
News | Analysen

Letztendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 51.231,64 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,311 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,443 Prozent höher bei 51.406,44 Punkten, nach 51.179,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51.245,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50.939,00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,063 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.786,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52.348,39 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 46.601,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 3,12 Prozent auf 211,55 USD), IBM (+ 2,77 Prozent auf 226,61 USD), Travelers (+ 2,68 Prozent auf 370,27 USD), McDonalds (+ 2,61 Prozent auf 236,90 USD) und Coca-Cola (+ 2,27 Prozent auf 87,77 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,94 Prozent auf 230,48 USD), Amazon (-2,25 Prozent auf 254,06 USD), Caterpillar (-2,17 Prozent auf 796,18 USD), Cisco (-2,13 Prozent auf 114,89 USD) und Amgen (-1,37 Prozent auf 407,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 29.184.971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.