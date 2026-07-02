Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün

Dow Jones im Fokus

22:33

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,14 Prozent stärker bei 52.900,07 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 23,609 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 52.231,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52.305,24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52.903,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52.395,22 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1,74 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Stand von 51.307,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der Dow Jones mit 46.504,67 Punkten berechnet. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 44.484,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,34 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 52.903,85 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 6,66 Prozent auf 308,63 USD), Microsoft (+ 4,68 Prozent auf 390,49 USD), McDonalds (+ 4,16 Prozent auf 280,63 USD), Walt Disney (+ 3,96 Prozent auf 99,50 USD) und Boeing (+ 3,62 Prozent auf 226,49 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-4,06 Prozent auf 112,69 USD), Caterpillar (-2,81 Prozent auf 963,53 USD), NVIDIA (-2,63 Prozent auf 194,83 USD), Walmart (-1,25 Prozent auf 111,84 USD) und Home Depot (-0,74 Prozent auf 309,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40.889.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,250 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Salesforce-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net