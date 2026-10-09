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Kursverlauf

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
239.00 EUR -2.50 EUR -1.04 %
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Comcast Corp. (Class A)
18.70 EUR 0.25 EUR 1.34 %
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CrowdStrike
244.00 EUR 6.70 EUR 2.82 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
242.50 EUR 3.50 EUR 1.46 %
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Intel Corp.
93.40 EUR -2.10 EUR -2.20 %
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Kraft Heinz Company
19.62 EUR -0.45 EUR -2.26 %
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Lumentum Holdings Inc
998.40 EUR 48.10 EUR 5.06 %
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Micron Technology Inc.
916.10 EUR -7.50 EUR -0.81 %
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Moderna Inc
200.00 EUR 24.96 EUR 14.26 %
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NVIDIA Corp.
205.25 EUR -0.30 EUR -0.15 %
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Palantir
186.16 EUR 9.88 EUR 5.60 %
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Palo Alto Networks Inc
373.50 EUR 18.85 EUR 5.32 %
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SpaceX
143.98 EUR 0.90 EUR 0.63 %
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Starbucks Corp.
81.08 EUR -1.05 EUR -1.28 %
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T-Mobile US
132.30 EUR -17.82 EUR -11.87 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,883.15 USD 157.34 USD 0.51 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,51 Prozent fester bei 30.883,15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,567 Prozent auf 30.900,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30.725,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 30.946,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.770,06 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,228 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 29.421,55 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 29.727,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25.098,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 22,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Moderna (+ 14,21 Prozent auf 225,00 USD), Datadog A (+ 7,11 Prozent auf 293,26 USD), Lumentum (+ 5,22) Prozent auf 1.103,36 USD), Palantir (+ 5,17 Prozent auf 209,05 USD) und Palo Alto Networks (+ 5,09 Prozent auf 418,78 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil T-Mobile US (-13,27 Prozent auf 148,58 USD), Arm (-3,27 Prozent auf 266,28 USD), Starbucks (-2,64 Prozent auf 90,75 USD), Comcast (-2,59 Prozent auf 20,66 USD) und Intel (-2,22 Prozent auf 104,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.081.654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19:31 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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