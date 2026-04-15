Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

NASDAQ Composite aktuell

Für den NASDAQ Composite ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,36 Prozent auf 24.102,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,193 Prozent höher bei 24.062,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.016,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.156,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.894,91 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 5,49 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 16.03.2026, den Stand von 22.374,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23.515,39 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16.307,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,73 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.156,18 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 29,95 Prozent auf 81,78 USD), BlackBerry (+ 14,11 Prozent auf 4,69 USD), US Global Investors (+ 11,42 Prozent auf 2,83 USD), ON Semiconductor (+ 10,35 Prozent auf 79,93 USD) und Astro-Med (+ 7,33 Prozent auf 12,88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Hooker Furniture (-11,58 Prozent auf 12,60 USD), Lifetime Brands (-9,77 Prozent auf 7,30 USD), Abbott Laboratories (-6,00 Prozent auf 95,47 USD), Ballard Power (-5,54 Prozent auf 2,90 USD) und ASML (-4,79 Prozent auf 1.410,83 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32.486.996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,045 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net