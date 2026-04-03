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S&P 500 aktuell

Börse New York in Grün: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

14.04.26 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen | finanzen.net

Der S&P 500 zeigte am Dienstagabend eine positive Tendenz.

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Indizes
S&P 500
6.967,4 PKT 81,1 PKT 1,18%
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Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,18 Prozent fester bei 6.967,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54,685 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,294 Prozent stärker bei 6.906,49 Punkten, nach 6.886,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.905,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.969,42 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 6.632,19 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 14.01.2026, den Wert von 6.926,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.405,97 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,59 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Robinhood (+ 10,35 Prozent auf 79,09 USD), Micron Technology (+ 9,17 Prozent auf 465,66 USD), Delta Air Lines (+ 6,94 Prozent auf 71,70 USD), Alaska Air Group (+ 6,63 Prozent auf 42,62 USD) und Coinbase (+ 5,66 Prozent auf 184,41 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil CarMax (-15,12 Prozent auf 41,66 USD), Akamai (-6,43 Prozent auf 88,84 USD), APA (-6,23 Prozent auf 37,03 USD), Wells Fargo (-5,70 Prozent auf 81,70 USD) und Charter A (-4,74 Prozent auf 215,57 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37.445.035 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,897 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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