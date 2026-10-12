Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind

Marktbericht

12.10.26 20:02 Uhr

Heutiger Marktbericht zum Dow Jones.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,40 Prozent fester bei 51.863,70 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,365 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,767 Prozent leichter bei 51.258,95 Punkten in den Montagshandel, nach 51.654,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51.718,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.928,10 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der Dow Jones bei 52.573,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 52.637,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 45.479,60 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,20 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 1,87 Prozent auf 211,62 USD), Visa (+ 1,57 Prozent auf 391,52 USD), Chevron (+ 1,57 Prozent auf 215,31 USD), Salesforce (+ 1,56 Prozent auf 232,70 USD) und Coca-Cola (+ 1,36 Prozent auf 89,25 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Cisco (-2,37 Prozent auf 115,58 USD), NVIDIA (-1,26 Prozent auf 226,38 USD), Amazon (-1,06 Prozent auf 259,66 USD), UnitedHealth (-0,94 Prozent auf 375,74 USD) und Boeing (-0,46 Prozent auf 189,49 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8.530.596 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,66 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net