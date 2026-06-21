Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich fester

Kursentwicklung

22:32

Der Dow Jones entwickelte sich am ersten Tag der Woche positiv.

Am Montag legte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,29 Prozent auf 53.055,91 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,903 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,954 Prozent auf 52.395,22 Punkte an der Kurstafel, nach 52.900,07 Punkten am Vortag.

Bei 53.060,10 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52.648,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50.866,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 46.669,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.828,53 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,66 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53.060,10 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,55 Prozent auf 234,54 USD), IBM (+ 3,45 Prozent auf 299,52 USD), Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 1.055,29 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,45 Prozent auf 364,90 USD) und Apple (+ 1,31 Prozent auf 312,66 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-2,15 Prozent auf 126,78 USD), Walt Disney (-2,10 Prozent auf 97,41 USD), Amgen (-2,06 Prozent auf 366,44 USD), Home Depot (-1,77 Prozent auf 304,95 EUR) und UnitedHealth (-1,73 Prozent auf 417,99 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.150.242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,127 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Salesforce-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net