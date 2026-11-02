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Dow Jones-Performance im Fokus

Börse New York in Grün: Dow Jones mit Gewinnen

Börse New York in Grün: Dow Jones mit Gewinnen

Der Dow Jones notiert derzeit im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
223.20 EUR 7.45 EUR 3.45 %
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American Express Co.
292.00 EUR 5.80 EUR 2.03 %
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Apple Inc.
301.65 EUR -6.80 EUR -2.20 %
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Boeing Co.
157.00 EUR 2.56 EUR 1.66 %
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Chevron Corp.
203.65 EUR -7.30 EUR -3.46 %
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Cisco Inc.
92.24 EUR -1.26 EUR -1.35 %
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Johnson & Johnson
240.00 EUR -4.60 EUR -1.88 %
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Microsoft Corp.
463.90 EUR -3.25 EUR -0.70 %
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Nike Inc.
35.44 EUR 0.77 EUR 2.24 %
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NVIDIA Corp.
184.56 EUR 1.12 EUR 0.61 %
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Sherwin-Williams Co.
308.90 EUR 14.70 EUR 5.00 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
353.30 EUR 0.70 EUR 0.20 %
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UnitedHealth Inc.
353.00 EUR -16.60 EUR -4.49 %
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Visa Inc.
380.30 EUR 9.35 EUR 2.52 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,246.38 USD 476.07 USD 0.92 %
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Am Montag legt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 1,10 Prozent auf 52.340,09 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,265 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,19 Prozent stärker bei 52.383,90 Punkten in den Montagshandel, nach 51.770,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 52.008,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.424,91 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.176,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der Dow Jones bei 52.485,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47.562,87 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 5,38 Prozent auf 350,50 USD), Amazon (+ 4,68 Prozent auf 251,60 USD), Boeing (+ 3,33 Prozent auf 177,27 USD), American Express (+ 2,97 Prozent auf 328,58 USD) und Visa (+ 2,94 Prozent auf 425,74 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-2,73 Prozent auf 395,85 USD), Chevron (-2,32 Prozent auf 230,05 USD), Johnson Johnson (-1,73 Prozent auf 268,47 USD), Cisco (-1,32 Prozent auf 103,13 USD) und Apple (-1,28 Prozent auf 340,22 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 7.335.975 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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