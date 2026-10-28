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Dow Jones im Fokus

Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Der Dow Jones gewinnt am Mittwoch an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
288.45 EUR 2.35 EUR 0.82 %
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American Express Co.
284.10 EUR 2.00 EUR 0.71 %
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Chevron Corp.
207.20 EUR 2.25 EUR 1.10 %
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Cisco Inc.
99.28 EUR -1.04 EUR -1.04 %
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Goldman Sachs
818.20 EUR 1.20 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
JPMorgan Chase & Co.
304.80 EUR 3.30 EUR 1.09 %
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Merck Co.
127.00 EUR -0.88 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
473.50 EUR -4.60 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.32 EUR -0.43 EUR -1.27 %
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NVIDIA Corp.
194.44 EUR -1.18 EUR -0.60 %
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Sherwin-Williams Co.
288.60 EUR -7.10 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
354.60 EUR -3.20 EUR -0.89 %
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Walt Disney
98.47 EUR -0.47 EUR -0.48 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,467.73 USD 90.16 USD 0.17 %
News | Analysen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 52.570,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 26,086 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,191 Prozent auf 52.277,49 Punkte an der Kurstafel, nach 52.377,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.335,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.634,32 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,478 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51.481,51 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Wert von 52.747,32 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 47.706,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 1,29 Prozent auf 923,57 USD), JPMorgan Chase (+ 1,25 Prozent auf 340,00 USD), Chevron (+ 1,14 Prozent auf 230,84 USD), American Express (+ 1,10 Prozent auf 316,35 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,98 Prozent auf 319,93 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Sherwin-Williams (-1,56 Prozent auf 320,91 USD), Cisco (-1,54 Prozent auf 109,66 USD), Walt Disney (-0,91 Prozent auf 109,23 USD), Merck (-0,82 Prozent auf 140,66 USD) und Microsoft (-0,72 Prozent auf 527,48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6.760.473 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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