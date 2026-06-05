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Börse New York in Grün: Dow Jones mittags in Grün

08.06.26 18:00 Uhr
Börse New York in Grün: Dow Jones mittags in Grün | finanzen.net

Der Dow Jones kommt am Montagmittag nicht vom Fleck.

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Um 17:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,15 Prozent aufwärts auf 50.944,02 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,285 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,46 Prozent stärker bei 51.610,02 Punkten, nach 50.866,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51.277,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 50.884,64 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.609,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 47.501,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der Dow Jones auf 42.762,87 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,29 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 51.660,40 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3,67 Prozent auf 126,11 USD), Apple (+ 2,22 Prozent auf 314,15 USD), Goldman Sachs (+ 1,77 Prozent auf 1.057,02 USD), NVIDIA (+ 1,67 Prozent auf 208,53 USD) und Chevron (+ 1,25 Prozent auf 189,65 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Travelers (-1,70 Prozent auf 298,08 USD), Salesforce (-1,70 Prozent auf 182,50 USD), Sherwin-Williams (-1,55 Prozent auf 300,58 USD), Microsoft (-1,30 Prozent auf 411,25 USD) und Visa (-0,98 Prozent auf 320,39 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 11.899.462 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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