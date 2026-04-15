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Börse New York in Grün: Dow Jones nachmittags freundlich

16.04.26 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: Dow Jones nachmittags freundlich | finanzen.net

Der Dow Jones gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

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Dow Jones 30 Industrial
48.552,4 PKT 88,7 PKT 0,18%
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Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,11 Prozent stärker bei 48.515,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,722 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,176 Prozent fester bei 48.549,14 Punkten, nach 48.463,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.683,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.337,38 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,67 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 46.946,41 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 49.359,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39.669,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,275 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50.512,79 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 3,43 Prozent auf 46,58 USD), IBM (+ 2,47 Prozent auf 250,84 USD), Microsoft (+ 2,11 Prozent auf 419,89 USD), Cisco (+ 1,80 Prozent auf 83,84 USD) und Chevron (+ 1,60 Prozent auf 187,86 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Boeing (-2,71 Prozent auf 217,86 USD), Merck (-2,30 Prozent auf 115,19 USD), Johnson Johnson (-2,18 Prozent auf 233,47 USD), Apple (-1,05 Prozent auf 263,63 USD) und American Express (-0,79 Prozent auf 326,45 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.761.284 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,045 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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