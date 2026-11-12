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Index im Fokus

Börse New York in Grün: Dow Jones steigt am Nachmittag

Börse New York in Grün: Dow Jones steigt am Nachmittag

Der Dow Jones gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
269.10 EUR 6.90 EUR 2.63 %
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Apple Inc.
321.70 EUR 1.50 EUR 0.47 %
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Boeing Co.
155.06 EUR -2.70 EUR -1.71 %
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Caterpillar Inc.
548.00 EUR 5.00 EUR 0.92 %
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Chevron Corp.
196.50 EUR 4.78 EUR 2.49 %
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Honeywell Technologies
203.10 EUR 0.80 EUR 0.40 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
222.85 EUR -1.35 EUR -0.60 %
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Johnson & Johnson
256.75 EUR 3.25 EUR 1.28 %
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Microsoft Corp.
475.45 EUR 5.45 EUR 1.16 %
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Nike Inc.
34.20 EUR -0.50 EUR -1.44 %
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NVIDIA Corp.
148.72 EUR -7.80 EUR -4.98 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
359.70 EUR 2.50 EUR 0.70 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,400.84 USD -85.65 USD -0.16 %
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Um 20:00 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,01 Prozent auf 52.489,16 Punkte zu. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,141 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,553 Prozent auf 52.196,35 Punkte an der Kurstafel, nach 52.486,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 52.363,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.751,22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51.850,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53.770,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48.254,82 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,49 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2,60 Prozent auf 298,20 USD), Chevron (+ 1,92 Prozent auf 217,38 USD), Travelers (+ 1,56 Prozent auf 405,70 USD), Caterpillar (+ 1,23 Prozent auf 609,02 USD) und Johnson Johnson (+ 1,21 Prozent auf 283,80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-5,01 Prozent auf 165,03 USD), Honeywell Technologies (-1,30 Prozent auf 224,69 USD), Boeing (-1,11 Prozent auf 172,60 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 37,97 USD) und IBM (-0,84 Prozent auf 246,13 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 137.512.157 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,90 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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