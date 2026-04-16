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Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne

17.04.26 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne | finanzen.net

Der Dow Jones performt aktuell positiv.

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Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,98 Prozent fester bei 49.539,22 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,989 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,043 Prozent tiefer bei 48.557,82 Punkten, nach 48.578,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 48.788,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 49.717,98 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46.993,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49.359,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der Dow Jones bei 39.142,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,39 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 4,13 Prozent auf 347,11 USD), 3M (+ 3,35 Prozent auf 155,60 USD), Boeing (+ 3,28 Prozent auf 226,07 USD), Home Depot (+ 2,94 Prozent auf 295,50 EUR) und Caterpillar (+ 2,91 Prozent auf 795,13 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2,93 Prozent auf 182,63 USD), Johnson Johnson (+ 0,14 Prozent auf 234,88 USD), Verizon (+ 0,19 Prozent auf 46,87 USD), IBM (+ 0,51 Prozent auf 252,27 USD) und Visa (+ 0,55 Prozent auf 316,82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.867.544 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,55 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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