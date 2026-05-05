Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite-Performance

Der NASDAQ Composite ging im Plus aus dem Handelstag.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,03 Prozent auf 25.326,13 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,762 Prozent stärker bei 25.258,88 Punkten, nach 25.067,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25.361,05 Punkte, das Tagestief hingegen 25.217,16 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 21.879,18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.540,59 Punkte. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 17.844,24 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,00 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.361,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ballard Power (+ 31,61 Prozent auf 4,33 USD), Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), Integra LifeSciences (+ 24,13 Prozent auf 13,22 USD), HealthStream (+ 14,64 Prozent auf 24,36 USD) und Ultra Clean (+ 13,73 Prozent auf 83,14 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil ADTRAN (-20,83 Prozent auf 12,41 EUR), OSI Systems (-17,01 Prozent auf 234,74 USD), inTest (-12,39 Prozent auf 16,12 USD), Fiserv (-8,80 Prozent auf 57,28 USD) und Pool (-7,97 Prozent auf 187,04 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44.997.804 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,124 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net