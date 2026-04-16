Börse New York in Grün: nachmittags Gewinne im S&P 500

NYSE-Handel im Blick

S&P 500-Handel heute.

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,23 Prozent stärker bei 7.127,97 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 56,440 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,633 Prozent höher bei 7.085,86 Punkten, nach 7.041,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7.147,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.074,55 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 4,72 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der S&P 500 6.716,09 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.940,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.282,70 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.147,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Alaska Air Group (+ 10,23 Prozent auf 45,36 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 8,74 Prozent auf 289,20 USD), Leggett Platt (+ 8,51 Prozent auf 12,11 USD), Bath Body Works (+ 8,37 Prozent auf 19,55 USD) und Carnival (+ 7,89 Prozent auf 29,47 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Lyondellbasell Industries (-10,98 Prozent auf 67,02 USD), Dow (-10,20 Prozent auf 35,85 USD), Netflix (-10,08 Prozent auf 96,93 USD), CF Industries (-9,07 Prozent auf 113,40 USD) und Valero Energy (-8,17 Prozent auf 222,00 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21.867.544 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,103 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net