Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 2,04 Prozent stärker bei 26.579,34 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,66 Prozent stärker bei 26.479,97 Punkten, nach 26.046,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26.643,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.166,87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.651,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.641,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.236,94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,45 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 13,42 Prozent auf 83,49 USD), Axon Enterprise (+ 7,80 Prozent auf 369,80 USD), Rocket Lab (+ 6,87 Prozent auf 50,25 USD), Micron Technology (+ 6,53 Prozent auf 640,50 USD) und Shopify A (+ 6,51 Prozent auf 142,08 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,91 Prozent auf 530,77 USD), O Reilly Automotive (-0,97 Prozent auf 95,75 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-0,81 Prozent auf 163,40 USD), Kraft Heinz Company (-0,75 Prozent auf 26,31 USD) und Mondelez (-0,49 Prozent auf 67,48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 22.023.153 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,708 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie hat mit 3,43 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net