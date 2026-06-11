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Index im Blick

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

12.06.26 18:00 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Freitag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
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NASDAQ 100
29.610,5 PKT 164,4 PKT 0,56%
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Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,32 Prozent aufwärts auf 29.541,41 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,222 Prozent auf 29.380,68 Punkte an der Kurstafel, nach 29.446,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29.220,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.733,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,201 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.064,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 12.03.2026, einen Wert von 24.533,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.913,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,20 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 10,05 Prozent auf 376,64 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,68 Prozent auf 511,30 USD), QUALCOMM (+ 4,55 Prozent auf 212,19 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,40 Prozent auf 125,44 USD) und Intel (+ 4,20 Prozent auf 121,87 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen KLA-Tencor (-89,67 Prozent auf 249,04 USD), Adobe (-7,16 Prozent auf 203,14 USD), Autodesk (-3,17 Prozent auf 199,06 USD), Cintas (-2,40 Prozent auf 177,52 USD) und Enphase Energy (-2,35 Prozent auf 53,64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 13.605.007 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,192 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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