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Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

26.05.26 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen | finanzen.net

Für den NASDAQ 100 ging es schlussendlich aufwärts.

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Indizes
NASDAQ 100
30.001,3 PKT 519,7 PKT 1,76%
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Am Dienstag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,26 Prozent auf 29.854,58 Punkte an der Kurstafel, nach 29.481,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 30.044,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.753,09 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 27.303,67 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 25.034,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 20.915,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.044,49 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 19,29 Prozent auf 895,88 USD), ON Semiconductor (+ 9,29 Prozent auf 127,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,78 Prozent auf 503,89 USD), AppLovin (+ 6,76 Prozent auf 514,24 USD) und KLA-Tencor (+ 6,51 Prozent auf 2.011,39 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Zoom Communications (-5,25 Prozent auf 100,09 USD), Intuit (-4,87 Prozent auf 304,35 USD), CoStar Group (-4,21 Prozent auf 32,52 USD), PepsiCo (-3,25 Prozent auf 145,68 USD) und Workday (-3,22 Prozent auf 124,02 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.180.909 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2026 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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