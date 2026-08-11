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NASDAQ 100 im Fokus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
NASDAQ 100
29,808.19 USD 282.71 USD 0.96 %
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Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent stärker bei 29.731,84 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent stärker bei 29.875,18 Punkten, nach 29.525,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 29.715,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.881,50 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,075 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 29.825,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29.064,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.839,20 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,95 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 23,33 Prozent auf 238,31 USD), CoreWeave (+ 17,87 Prozent auf 106,46 USD), Lumentum (+ 13,80 Prozent auf 933,81 USD), Sandisk (+ 8,10 Prozent auf 1.373,96 USD) und Seagate Technology (+ 7,30 Prozent auf 880,45 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Workday (-3,97 Prozent auf 174,08 USD), Axon Enterprise (-3,62 Prozent auf 613,26 USD), Thomson Reuters (-3,08 Prozent auf 101,61 USD), Take Two (-3,07 Prozent auf 242,80 USD) und Adobe (-2,97 Prozent auf 255,89 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.848.779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research