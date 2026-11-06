Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert am Freitagmittag

Index-Performance im Fokus

06.11.26 17:59 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,98 Prozent fester bei 27.157,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,56 Prozent auf 27.045,26 Punkte an der Kurstafel, nach 26.629,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 27.316,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.952,60 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 4,91 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 31.224,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.373,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.130,04 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,74 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 11,50 Prozent auf 189,69 USD), Lam Research (+ 9,80 Prozent auf 203,35 USD), Rocket Lab (+ 9,57 Prozent auf 50,39 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,49 Prozent auf 442,76 USD) und Moderna (+ 9,13 Prozent auf 263,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Axon Enterprise (-17,68 Prozent auf 314,94 USD), Microchip Technology (-12,38 Prozent auf 56,82 USD), DexCom (-4,53 Prozent auf 80,63 USD), Monster Beverage (-3,35 Prozent auf 46,23 USD) und Thomson Reuters (-3,29 Prozent auf 114,23 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18.466.392 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net