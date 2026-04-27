Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

So performte der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 27.305,68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent schwächer bei 27.278,28 Punkten in den Handel, nach 27.303,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 27.158,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.315,23 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 23.132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.939,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19.432,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27.315,23 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 5,60 Prozent auf 524,56 USD), NVIDIA (+ 4,00 Prozent auf 216,61 USD), Intel (+ 2,97 Prozent auf 84,99 USD), AppLovin (+ 2,68 Prozent auf 460,29 USD) und Datadog A (+ 2,46 Prozent auf 132,66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-8,06 Prozent auf 215,88 USD), Dollar Tree (-5,54 Prozent auf 98,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,79 Prozent auf 334,63 USD), T-Mobile US (-3,71 Prozent auf 182,75 USD) und Marvell Technology (-3,71 Prozent auf 158,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 41.585.334 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,316 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,25 zu Buche schlagen. Mit 7,31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net