Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt am Mittag im Plus

NASDAQ 100 aktuell

02.11.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent fester bei 28.508,33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,621 Prozent höher bei 28.561,17 Punkten in den Handel, nach 28.384,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 28.492,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28.753,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 30.807,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 28.274,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 25.858,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,10 Prozent nach oben. Bei 31.361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,86 Prozent auf 1.294,80 USD), DoorDash (+ 5,34 Prozent auf 188,54 USD), PDD (+ 5,30 Prozent auf 82,78 USD) und Booking (+ 5,07 Prozent auf 155,64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lumentum (-12,82 Prozent auf 732,90 USD), Marvell Technology (-7,23 Prozent auf 182,20 USD), Seagate Technology (-5,92 Prozent auf 606,40 USD), Datadog A (-4,88 Prozent auf 223,80 USD) und Intel (-4,64 Prozent auf 62,71 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14.609.896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net