DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,03 -2,3%Nas 25.465 +0,1%Bitcoin 68.689 -2,0%Euro 1,1195 -0,1%Öl 104,1 -11,5%Gold 3.955 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NASDAQ 100 aktuell

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt am Mittag im Plus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt am Mittag im Plus

Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
301.65 EUR -6.80 EUR -2.20 %
Charts | News | Analysen
Booking Holdings
138.15 EUR 5.65 EUR 4.26 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
223.35 EUR 2.75 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
Datadog Inc Registered Shs -A-
199.20 EUR -4.80 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen
DoorDash
168.68 EUR 10.34 EUR 6.53 %
Charts | News | Analysen
IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
55.59 EUR -2.92 EUR -4.99 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
21.53 EUR -0.46 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
629.30 EUR -108.10 EUR -14.66 %
Charts | News | Analysen
Marvell Technology
160.14 EUR -13.86 EUR -7.97 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
763.40 EUR -16.10 EUR -2.07 %
Charts | News | Analysen
Monolithic Power Systems Inc.
1,166.00 EUR 115.00 EUR 10.94 %
Charts | News | Analysen
PDD Holdings (spons. ADRs)
70.80 EUR -0.40 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
Seagate Technology
540.00 EUR -34.00 EUR -5.92 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
28,346.56 USD -38.28 USD -0.13 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent fester bei 28.508,33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,621 Prozent höher bei 28.561,17 Punkten in den Handel, nach 28.384,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 28.492,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28.753,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 30.807,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 28.274,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 25.858,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,10 Prozent nach oben. Bei 31.361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,86 Prozent auf 1.294,80 USD), DoorDash (+ 5,34 Prozent auf 188,54 USD), PDD (+ 5,30 Prozent auf 82,78 USD) und Booking (+ 5,07 Prozent auf 155,64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lumentum (-12,82 Prozent auf 732,90 USD), Marvell Technology (-7,23 Prozent auf 182,20 USD), Seagate Technology (-5,92 Prozent auf 606,40 USD), Datadog A (-4,88 Prozent auf 223,80 USD) und Intel (-4,64 Prozent auf 62,71 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14.609.896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Intel Aktie News

Werbung

Intel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.