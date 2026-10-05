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Kursentwicklung im Fokus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
248.85 EUR 6.20 EUR 2.56 %
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CoreWeave
77.39 EUR -3.11 EUR -3.86 %
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CrowdStrike
243.80 EUR 4.05 EUR 1.69 %
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Ferrovial International SE Registered Shs
46.39 EUR -0.64 EUR -1.36 %
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Intel Corp.
104.20 EUR -3.84 EUR -3.55 %
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Kraft Heinz Company
19.50 EUR -0.19 EUR -0.98 %
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MercadoLibre Inc
1,669.00 EUR 168.00 EUR 11.19 %
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Micron Technology Inc.
947.10 EUR -6.30 EUR -0.66 %
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Nebius
210.90 EUR -1.15 EUR -0.54 %
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NVIDIA Corp.
212.95 EUR 5.10 EUR 2.45 %
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QUALCOMM Inc.
160.64 EUR -3.88 EUR -2.36 %
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Shopify Inc (A)
141.94 EUR 7.44 EUR 5.53 %
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SpaceX
152.00 EUR 10.54 EUR 7.45 %
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Warner Bros. Discovery
27.48 EUR 0.10 EUR 0.38 %
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Western Digital Corp.
392.75 EUR 23.75 EUR 6.44 %
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Indizes
NASDAQ 100
31,076.44 USD 268.51 USD 0.87 %
News | Analysen

Am Montag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 31.076,44 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 30.812,76 Punkte an der Kurstafel, nach 30.807,93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30.798,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31.117,36 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 29.544,16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29.329,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 24.785,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,29 Prozent aufwärts. Bei 31.117,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 9,67 Prozent auf 1.860,61 USD), SpaceX (+ 7,63 Prozent auf 171,09 USD), Western Digital (+ 6,34 Prozent auf 441,64 USD), Shopify A (+ 5,76 Prozent auf 160,11 USD) und AppLovin (+ 5,13 Prozent auf 281,97 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-4,22 Prozent auf 232,57 USD), Ferrovial International SE Registered (-3,36 Prozent auf 51,84 USD), Intel (-2,63 Prozent auf 116,19 USD), CoreWeave (-2,49 Prozent auf 87,39 USD) und QUALCOMM (-2,21 Prozent auf 180,79 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Warner Bros Discovery-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 210.091.440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,19 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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