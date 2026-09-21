DAX 25.575 +1,1%ESt50 6.318 +1,3%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 11,67 +7,4%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 75.793 +7,2%Euro 1,1469 -0,1%Öl 100,1 -3,6%Gold 4.344 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt am Montagmittag

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt am Montagmittag

Für den NASDAQ 100 geht es am Montag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
534.40 EUR 51.40 EUR 10.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
281.00 EUR 48.00 EUR 20.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
216.80 EUR 8.90 EUR 4.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
39.98 EUR -1.56 EUR -3.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
166.82 EUR -3.12 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
106.72 EUR 13.57 EUR 14.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.28 EUR -0.24 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
915.20 EUR 38.40 EUR 4.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
198.30 EUR 5.30 EUR 2.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
O Reilly Automotive Inc
72.31 EUR -1.34 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Paccar Inc.
99.78 EUR -1.30 EUR -1.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
59.10 EUR 4.50 EUR 8.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
82.71 EUR -0.84 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
26.68 EUR 2.41 EUR 9.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30,482.35 USD 838.19 USD 2.83 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 2,24 Prozent stärker bei 30.308,50 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 29.947,16 Punkte an der Kurstafel, nach 29.644,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.335,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.933,22 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 29.308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Stand von 30.406,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 24.626,25 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 15,04 Prozent auf 317,06 USD), Intel (+ 14,58 Prozent auf 124,44 USD), Warner Bros Discovery (+ 9,82 Prozent auf 30,53 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,12 Prozent auf 610,85 USD) und Rocket Lab (+ 8,05 Prozent auf 69,77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CSX (-2,40 Prozent auf 45,97 USD), Diamondback Energy (-2,03 Prozent auf 188,52 USD), Starbucks (-1,71 Prozent auf 94,19 USD), Paccar (-1,53 Prozent auf 114,28 USD) und O Reilly Automotive (-1,48 Prozent auf 83,46 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16.984.718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,667 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:41 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.