Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt am Montagmittag

Index-Performance

21.09.26 17:59 Uhr

Für den NASDAQ 100 geht es am Montag aufwärts.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 2,24 Prozent stärker bei 30.308,50 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 29.947,16 Punkte an der Kurstafel, nach 29.644,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.335,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.933,22 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 29.308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Stand von 30.406,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 24.626,25 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 15,04 Prozent auf 317,06 USD), Intel (+ 14,58 Prozent auf 124,44 USD), Warner Bros Discovery (+ 9,82 Prozent auf 30,53 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,12 Prozent auf 610,85 USD) und Rocket Lab (+ 8,05 Prozent auf 69,77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CSX (-2,40 Prozent auf 45,97 USD), Diamondback Energy (-2,03 Prozent auf 188,52 USD), Starbucks (-1,71 Prozent auf 94,19 USD), Paccar (-1,53 Prozent auf 114,28 USD) und O Reilly Automotive (-1,48 Prozent auf 83,46 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16.984.718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,667 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net