Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Marktbericht

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Freitag aufwärts.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,64 Prozent höher bei 29.635,95 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,222 Prozent auf 29.380,68 Punkte an der Kurstafel, nach 29.446,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29.220,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.733,89 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,522 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Stand von 29.064,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.533,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.913,32 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 11,27 Prozent auf 380,81 USD), Intel (+ 6,51 Prozent auf 124,57 USD), Charter A (+ 4,80 Prozent auf 145,82 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,73 Prozent auf 511,57 USD) und QUALCOMM (+ 4,32 Prozent auf 211,72 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil KLA-Tencor (-89,45 Prozent auf 254,54 USD), Adobe (-6,76 Prozent auf 204,02 USD), Autodesk (-3,47 Prozent auf 198,43 USD), Cintas (-3,08 Prozent auf 176,28 USD) und lululemon athletica (-2,52 Prozent auf 118,77 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31.491.857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,192 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net